महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष को लिखा पत्र, कहा - ‘आपराधिक आरोपों की जांच का कोई अधिकार नहीं’

गुरुवार को संसद में सवाल पूछने के बदले गिफ्ट और रिश्वत लेने के मामले में एथिक्स कमेटी के सामने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को पेश होना है। टीएमसी नेता ने सुनवाई से एक दिन पहले यानी बुधवार को समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार के नाम पत्र जारी किया है।

Mahua Moitra wrote a letter to the Chairman of the Ethics Committee