महुआ मोइत्रा की संसद से विदाई तय! एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को मिला 6 सांसदों को साथ

Published: Nov 09, 2023 05:54:22 pm Submitted by: Prashant Tiwari

Mahua Moitra will be expelled from parliament: मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद और एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने बताया कि आज कमेटी की रिपोर्ट को 6 सांसदों ने अपना समर्थन दिया और चार सांसदों ने इसका विरोध किया।