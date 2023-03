बिहारः गंगा स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं को बेकाबू ट्रक ने रौंदा, 5 की मौत, चार गंभीर

Major Accident in Bihar: बिहार के मधेपुरा जिले में सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि हादसे का शिकार हुए सभी लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे।

Major Accident in Bihar: Truck Crushed devotees going to Ganga snan, 5 dead in Madhepura