गुरुग्राम में भीषण हादसाः उदयपुर में 15 अगस्त की छुट्टी मनाकर लौट रहे नोएडा के चार IT इंजीनियरों की मौत

Major Accident in Gurugram: गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर एक भीषण हादसा हो गया है। इस हादसे में नोएडा की एक कंपनी में काम कर रहे चार आईटी इंजीनियरों की मौत हो गई। जबकि दो की हालत गंभीर है। बताया गया कि ये सभी 15 अगस्त की छुट्टी उदयपुर में मनाकर लौट रहे थे।

Major Accident in Gurugram: छुट्टी के दिन अधिकांश लोग कहीं-न-कहीं घुमने का प्लान बना लेते हैं। लेकिन एक दिन की छुट्टी में ज्यादा दूर घुमने जाने का प्लान बेहद खतरनाक हो सकता है। इसका एक उदाहरण आज हरियाणा के गुरुग्राम में देखने को मिला है। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर एक भीषण हादसे में नोएडा की एक आईटी कंपनी में नौकरी कर रहे चार आईटी इंजीनियरों की दर्दनाक मौत हो गई। ये सभी 15 अगस्त की छुट्टी उदयपुर में मनाकर लौट रहे थे।

