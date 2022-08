'स्मोक वार्निंग' के कारण मालदीव जा रही 'गो फर्स्ट' की फ्लाइट की हुई कोयंबटूर में इमरजेंसी लैंडिंग

बेंगलुरु से मालदीव के माले जा रहे गो फर्स्ट के एक विमान के इंजन में शुक्रवार को अचानक तकनीकी खराबी आ गई। स्मोक अलार्म के कारण कोयंबटूर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इस विमान में कुल 92 यात्री सवार थे। सभी को सुरक्षिक उतार दिया गया।

भारतीय विमानों की इमरजेंसी लैंडिग की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। खबर है की मालदीव के माले जा रहे गो फर्स्ट के एक फ्लाइट को 'स्मोक वार्निंग' के कारण शुक्रवार को कोयंबटूर हवाई अड्डे पर उतरना पड़ा। जानकारी के मुताबिक फ्लाइट में 92 यात्री सवार थे। पायलट को तमिलनाडु शहर के ऊपर उड़ान भरते समय स्मोक की चेतावनी का पता चला था।

Maldives-bound Go First diverted to Coimbatore after smoke warning