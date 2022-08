मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह आज से 4 दिवसीय भारत यात्रा पर, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की होगी पहल

आज मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पहल की जाएगी। राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी आ रहा है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा हो सकती है।

Published: August 01, 2022 09:27:46 am

मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह आज अपने उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत यात्रा पर आ रहे हैं। उनकी यह यात्रा आज यानी 1 अगस्त से 4 अगस्त तक होगी, जिसमें वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत करने को लेकर चर्चा होगी।

Maldivian President Ibrahim Solih on 4-day visit to India from today