Independence Day 2023: स्वतंत्रता दिवस समारोह में नहीं पहुंचे मल्लिकार्जुन खरगे, सामने आई वजह

नई दिल्लीPublished: Aug 15, 2023 10:51:30 am

Independence Day 2023: पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लगभग 1.5 घंटे का भाषण दिया, जिसमें देश के विभिन्न मुद्दों का जिक्र किया। लेकिन स्वतंत्रता दिवस समारोह से कांग्रेस ने हिस्सा नही लिया। कांग्रेस प्रेसीडेंट मल्लिकाअर्जुन खड़गे की कुर्सी खाड़ी पड़ी रही।

Mallikarjun Kharge did not attend the Independence Day 2023 function