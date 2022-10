आज कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे मल्लिकार्जुन खरगे, कार्यक्रम में देश-विदेश के 1,500 कलाकार होंगे शामिल

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खरगे आज कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे। इस दौरान कार्यक्रम का भी आयोजन होगा, जिसमें देश-विदेश के 1500 कलाकार शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह AICC हेडक्वार्टर दिल्ली में सुबह 10 बजे शुरू होगा।

Mallikarjun Kharge to take charge of Congress president today, 1,500 artists will be involved in the program