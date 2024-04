राष्ट्रपति मुर्मू को मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा पत्र, सैनिक स्कूलों के निजीकरण को रद्द करने की मांग की

'privatisation' of Sainik schools: सैनिक स्कूलों के 'निजीकरण' के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है और निजीकरण को रद्द करने की मांग की है।

Congress President Kharge writes to President Murmu against 'privatisation' of Sainik schools

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर सैनिक स्कूलों को "निजीकरण" की नीति को पूरी तरह से वापस लेने और केंद्र द्वारा हस्ताक्षरित एमओयू को रद्द करने की मांग की।



खड़गे ने राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में एक आरटीआई जवाब पर आधारित एक जांच रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें दावा किया गया था कि सरकार द्वारा पेश किए गए नए पीपीपी मॉडल का उपयोग करके सैनिक स्कूलों का निजीकरण किया जा रहा है, और "अब इनमें से 62 प्रतिशत स्कूलों का निजीकरण किया जा रहा है।" जो भाजपा-आरएसएस नेताओं के स्वामित्व में होगा”।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश में 33 सैनिक स्कूल हैं और वे पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान हैं, जो रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के तहत एक स्वायत्त निकाय, सैनिक स्कूल सोसाइटी (एसएसएस) के तत्वावधान में संचालित होते हैं। खड़गे ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र ने पारंपरिक रूप से सशस्त्र बलों को किसी भी पक्षपातपूर्ण राजनीति से दूर रखा है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस अच्छी तरह से स्थापित परंपरा को "तोड़" दिया है।

"2021 में, केंद्र सरकार ने बेशर्मी से सैनिक स्कूलों के निजीकरण की शुरुआत की। इसके परिणामस्वरूप, इस मॉडल के आधार पर 100 नए स्कूलों में से 40 के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जहां केंद्र सरकार "ए" प्रदान करती है। कक्षा 6 से कक्षा 12 तक प्रति वर्ष शुल्क का 50 प्रतिशत (कक्षा की 50 प्रतिशत संख्या (50 छात्रों की ऊपरी सीमा के अधीन) के लिए 40000/- रुपये की ऊपरी सीमा के अधीन) का वार्षिक शुल्क समर्थन , मेरिट-कम-मीन्स के आधार पर"। खड़गे ने कहा, "इसका वास्तव में मतलब है कि जिस स्कूल में 12वीं कक्षा तक कक्षाएं हैं, उसके लिए एसएसएस अन्य प्रोत्साहनों के अलावा प्रति वर्ष अधिकतम 1.2 करोड़ रुपये का समर्थन प्रदान करता है।" बीजेपी-आरएसएस को दे रहे स्कूल

खड़गे ने दावा किया कि रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि जिन 40 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उनमें से 62 प्रतिशत पर हस्ताक्षर आरएसएस और भाजपा नेताओं से संबंधित व्यक्तियों और संगठनों के साथ किए गए हैं। खड़गे ने कहा, "इसमें एक मुख्यमंत्री का परिवार, कई विधायक, भाजपा पदाधिकारी और आरएसएस नेता शामिल हैं।"

यह आरोप लगाते हुए कि केंद्र का यह कदम स्वतंत्र सैनिक स्कूलों का राजनीतिकरण करने के लिए एक "घोर" कदम है, कांग्रेस नेता ने कहा कि 1961 में भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा स्थापित सैनिक स्कूल कैडेटों को भेजने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) और भारतीय नौसेना अकादमी और वे तब से सैन्य नेतृत्व और उत्कृष्टता के प्रतीक रहे हैं। राजनीतिक विचारधाराओं की छाया से दूर रखा गया

यह देखते हुए कि क्रमिक भारतीय सरकारों ने सशस्त्र बलों और उसके सहयोगी संस्थानों को अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं की छाया से दूर रखा है, उन्होंने कहा कि कोई भी व्यापक रूप से स्वीकार किए गए तथ्य की सराहना करेगा कि यह जानबूझकर स्पष्ट विभाजन उच्चतम लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप था और अंतरराष्ट्रीय अनुभवों पर आधारित था।

"यह आश्चर्य की बात नहीं है कि संघ सरकार ने इस अच्छी तरह से स्थापित परंपरा को तोड़ दिया है। आरएसएस की अपनी विचारधारा को जल्दबाजी में थोपने की भव्य योजना में, एक के बाद एक संस्थाओं को कमजोर करते हुए, उन्होंने सशस्त्र बलों की प्रकृति और लोकाचार पर गहरा आघात किया है। ऐसे संस्थानों में वैचारिक रूप से झुका हुआ ज्ञान प्रदान करने वाली ताकतें न केवल समावेशिता को नष्ट कर देंगी, बल्कि पक्षपातपूर्ण धार्मिक, कॉर्पोरेट, पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक साख के माध्यम से उनके चरित्र को प्रभावित करके सैनिक स्कूलों के राष्ट्रीय चरित्र को भी नुकसान पहुंचाएंगी।"

रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में जारी अपने बयान में उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया कि नए सैनिक स्कूल संस्थानों को उनकी राजनीतिक या वैचारिक संबद्धता के आधार पर आवंटित किए गए थे। मंत्रालय ने 3 अप्रैल को एक बयान में कहा, "प्रेस के कुछ हिस्सों में ऐसे लेख छपे हैं जिनमें कहा गया है कि नए सैनिक स्कूलों को उनकी राजनीतिक या वैचारिक संबद्धता के आधार पर संस्थानों को आवंटित किया जा रहा है। इस तरह के आरोप निराधार हैं।" पढ़ना जारी रखे