बंगाल उपचुनाव: शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल लोकसभा सीट से होंगे TMC प्रत्याशी, बाबुल सुप्रियो लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

ममता बनर्जी ने किया ऐलान

ममता अपने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, 'अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की ओर से यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आसनसोल से लोकसभा उपचुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रसिद्ध अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा हमारे उम्मीदवार होंगे।' उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रसिद्ध गायक बाबुल सुप्रियो, बालीगंज से विधानसभा उपचुनाव में हमारे उम्मीदवार होंगे। जय हिंद, जय बांग्ला, जय मां- माटी- मानुष!'





Happy to announce on behalf of the All India Trinamool Congress that Sri Shatrughan Sinha, former Union Minister and famed actor, will be our candidate in Loksabha by-election from Asansol. (1/2)