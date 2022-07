President Election :ममता बनर्जी अचानक द्रौपदी मुर्मू की वकालत क्यों कर रहीं?

Mamata Banerjee: NDA की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर ममता बनर्जी के रुख में बदलाव देखने को मिला। उन्होंने कहा कि विपक्ष के साथ इस नाम पर चर्चा की गई होती तो वो इसपर विचार करते। ममता बनर्जी के रुख में इस बदलाव से विपक्ष की एकता कठघरे में है, जबकि इस स्टैंड के पीछे ममता बनर्जी का डर भी है। समझेंगे विस्तार से ...

राष्ट्रपति चुनावों को विपक्ष के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इसके जरिए विपक्ष अपनी एकजुटता भी NDA के खिलाफ दिखाने में जुटा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्ष को एकजुट करने के लिए पहल करते हुए न केवल विपक्षी दलों की बैठक बुलाई, बल्कि चर्चा के बाद अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा कर दी। इसके बाद मोदी सरकार ने आदिवासी समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाकर बाजी ही पलट दी। इस घोषणा ने ममता बनर्जी को भी पशोपेश में डाल दिया है जो अचानक कह रही हैं कि NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के चुनाव में जीतने की संभावना अधिक है। आखिर ममता बनर्जी के इस रुख का क्या अर्थ है? अचानक ममता बनर्जी को यशवंत सिन्हा से अधिक मुर्मू के जीत की चिंता क्यों हो रही है?

Mamata Banerjee batting for NDA presidential candidate Murmu, know why