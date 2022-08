West Bengal: ममता बनर्जी मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव, बाबुल सुप्रियो सहित इन 10 नए मंत्रियों को कैबिनेट में मिली जगह

Mamata Banerjee Cabinet Reshuffle: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार ने अपनी कैबिनेट में बड़ा बदलाव किया है। 2021 में सरकार बनाने के बाद कैबिनेट में पहली बार बदलाव करते हुए 10 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है।

Mamata Banerjee Cabinet Reshuffle know West Bengal New Ministers Name