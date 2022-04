नादिया रेप मामले में घिरी ममता बनर्जी, निर्भया की मां, बोलीं- कुर्सी पर रहने लायक नहीं

पश्चिम बंगाल के नादिया में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए गैंगरेप के बाद उसकी हत्या के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शर्मनाक बयान दिया है। इस बयान से आहत हुई निर्भया की माँ ने इसे असंवेदनशील बताया और कहा कि एक महिला होकर इस तरह का बयान देना शोभा नहीं देता है।

पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में एक नाबालिग की रेप के बाद हुई मौत मौत पर ममता बनर्जी अपने बयान के कारण घिर गई हैं। ममता बनर्जी ने पीड़िता के परिवार पर ही सवाल उठाये हैं और कहा है कि उन्हें कैसे पता कि रेप हुआ है। अब इस बयान से आहत निर्भया की माँ ने ममता बनर्जी के बयान को असंवेदनशील बताते हुए कहा कि वो पद पर बने रहने योग्य नहीं हैं। 2012 में गैंगरेप और हत्या की पीड़िता निर्भया की माँ ने कहा, 'ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद पर रहने के लायक नहीं हैं यदि वो एक ऐसी लड़की के बारे में असंवेदनशील बयान दे रही हैं जिसकी हत्या कर दी गयी है। एक महिला होने के नाते उनके मुख से ऐसे बयान शोभा नहीं देते।'

Mamata Banerjee doesn't deserve to be CM Nirbhaya mother on Nadia Rape