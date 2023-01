ममता बनर्जी में है प्रधानमंत्री बनने की क्षमता, लोकसभा चुनाव में होगी अहम भूमिका : नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन

नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने कहा है कि ममता बनर्जी में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है अगले लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका अहम होगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस को कमजोर पार्टी बताया है।

Mamata Banerjee has the ability to be next PM: Nobel laureate Amartya Sen