ममता बनर्जी का बड़ा आरोप; पश्चिम बंगाल को विभाजित करने के लिए हो रही साजिश, अशांति फैलाने के लिए पहुंचाए जा रहे हथियार

ममता बनर्जी ने एक बैठक में बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को विभाजित करने के लिए साजिश हो रही है। इसके लिए वीआईपी गाड़ियों के जरिए राज्य के विभिन्न स्थानों पर हथियार पहुंचाए जा रहे हैं।

Mamata Banerjee says some people are plotting unrest to divide West Bengal