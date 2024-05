Suicide in Thana: बिहार में शख्स ने नाबालिग साली से की शादी, हिरासत में पति-पत्नी की मौत, ग्रामीणों ने थाना फूंक डाला

Man and Minor Wife Suicide In Custody: शख्स ने दो दिन पहले अपनी 14 साल छोटी नाबालिग साली से शादी कर ली। उन्हें पुलिस ने गुरुवार दोपहर को हिरासत में ले लिया।

Thana Set on Fire in Tarabari arariya Bihar

हिरासत में पिटाई से दोनों की गई जान! स्थानीय लोगों ने कहा कि उस व्यक्ति और उसकी पत्नी को उनकी शादी के तुरंत बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उनका आरोप था कि पुलिस द्वारा पिटाई के बाद हिरासत में उनकी मौत हो गई। सदर एसडीपीओ रामपुकार सिंह समेत कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। बिहार में व्यक्ति और नाबालिग पत्नी की हिरासत में मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी। आक्रोशित ग्रामीणों ने अभी भी प्रदर्शन जारी रखा और पुलिस के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस ने अभी तक इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। शख्स ने पत्नी की मौत के बाद साली से शादी रचाई बिहार के अररिया जिले के ताराबाड़ी गांव में एक व्यक्ति और उसकी नाबालिग ‘पत्नी’ की पुलिस हिरासत में कथित तौर पर आत्महत्या से मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने एक पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। शख्स ने पत्नी की मौत के बाद दो दिन पहले 14 साल छोटी साली से शादी कर ली। उन्हें पुलिस ने गुरुवार दोपहर को हिरासत में लिया क्योंकि भारत में महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 वर्ष है। पुरुषों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल है। वीडियो फुटेज में पुरुष को फंदे से झूलते देखा गया स्थानीय लोगों ने कहा कि उस व्यक्ति और उसकी पत्नी को उनकी शादी के तुरंत बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उनका आरोप था कि पुलिस द्वारा पिटाई के बाद हिरासत में उनकी मौत हो गई। एक सीसीटीवी वीडियो फुटेज में साफ तौर पर दिखता है कि पुलिस लॉकअप में एक व्यक्ति दरवाजे पर चढ़ते हुए और कपड़े के बने फंदे से लटकते हुए दिखाया गया है। दोनों की मौत की ज्योंहि खबर इलाके में फैली, गुस्साये ग्रामीणों ने ताराबाड़ी थाने को घेर लिया और पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। ग्रामीणों ने थाने में उत्पात मचाया फिर किया आग के हवाले गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर उत्पात मचाया और थाने में तोड़फोड़ की और बाद में थाने में आग लगा दी। इस घटना में कम से कम पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही सदर एसडीपीओ रामपुकार सिंह समेत कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। अभी ग्रामीणों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा है। पढ़ना जारी रखे