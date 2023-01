दिल्ली बस में लड़की के सामने अश्लील हरकत, पुलिस जांच शुरू

दिल्ली की DTC बस में एक शख्स ने लड़की के सामने अश्लील हरकत और फिर पकड़े जाने के बाद रोने लगा। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है। हालांकि सख्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

Man Masturbates Next To Girl On Delhi Bus, Starts Crying When He Is Caught (File photo)