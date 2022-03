The Kashmir Files: फिल्म देखने वालों को फ्री में नारियल पानी पिलाने का ऑफर देना युवक को पड़ा भारी, मिली जानलेवा धमकी

हरियाणा के एक युवक को द कश्मीर फाइल्स देखने वालों के लिए ऑफर देना भारी पड़ गया है। इस युवक को जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं।

हरियाणा के बल्लभगढ़ में एक युवक को जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। वो भी केवल इसलिए क्योंकि वो द कश्मीर फाइल्स देखने वालों को फ्री में नारियल पानी पीला रहा है। इस युवक का नाम कृष्णा है जोकि की बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 में स्थित हुड्डा मार्केट में नारियल बेचता है। कृष्ण को फ्री में नारियल पानी बेचने के लिए धमकियाँ दी जा रही हैं, उन्हें धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। जब ये मामला सामने आया तप कई संगठन कृष्णा के समर्थन में खड़े हो गए हैं और पुलिस बी भी इस मामले में FIR दर्ज कर ली है।

Man who gave free coconut to watch the kashmir files movie now getting death threats