उत्तराखंडः बारातियों को बेकाबू स्कॉर्पियो ने रौंदा, एक की मौत, 31 घायल, वीडियो देख दहल जाएगा दिल

Haridwar Accident Video: उत्तराखंड के हरिद्वार से एक भीषण हादसे की खबर सामने आई है। यहां नाचते-गाते जा रहे बारातियों को एक बेकाबू स्कॉर्पियों ने रौंद दिया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जबकि 31 लोग घायल हो गए। हादसे का वीडियो भी सामने आया है। जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा।

Man Rammed a scorpio car on People involved in the wedding procession in Haridwar