कर्नाटकः अदालत में तलाक पर समझौता, बाहर निकलते ही पत्नी की गला रेतकर हत्या, बच्ची से भी बेरहमी

कर्नाटक के हसन जिलें में फैमिली कोर्ट में तलाक पर समझौता होने के बाद पति ने पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। इस वारदात में मरने वाली महिला की पहचान थट्टेकेरे गांव की रहने वाली चैत्रा के रुप में हुई है। वहीं आरोपी पति का नाम शिवकुमार है।

कर्नाटक के हसन जिलें के होलेनरसीपुरा टाउन कोर्ट परिसर से एक चौकाने वाला मामला सामने आया है। जहां कोर्ट परिसर में शिवकुमार नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी चैत्रा की गला रेतकर हत्या कर दी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोनों ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर की थी, जिसके बाद वह दोनों कोर्ट में काउंसलिंग के लिए गए हुए थे। काउंसलिंग के बाद वह दोनों साथ में रहने के लिए राजी हो गए थे। इसके बाद जब उसकी पत्नी वाशरूम गई तो वह भी पीछा करते हुए गया और वहां पर आरोपी शिवकुमार ने कुल्हाड़ी से गए को काट दिया।

Man Slits Wife's Throat At Karnataka Court, Soon After Decision To Reunite