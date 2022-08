इस शख्स को वैक्सीनेशन के बाद भी एक साथ हो गया मंकीपॉक्स, कोविड19 और HIV संक्रमण

इटली के एक 36 वर्षीय शख्स जो स्पेन की यात्रा से वापस लौटा था वो एक साथ मंकीपॉक्स, कोरोना वायरस और एचआईवी से संक्रमित पाया गया है। स्पेन यात्रा के दौरान इस शख्स ने कई पुरुषों के साथ औसरक्षित यौन संबंध बनाए थे।

एक शख्स पर तब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उसे ये मालूम चला कि वो दुनिया की गंभीर बीमारियों से ग्रसित है। स्पेन से लौटे इटली के एक 36 वर्षीय शख्स को कई दिनों से बुखार, थकान, गले में खराश जैसी समस्याएं हो रही थी। इसके बाद जब वो टेस्ट कराने पहुंचा तो रिपोर्ट में उसे पता चला कि वो कोरोना वायरस, मंकीपॉक्स और एचआईवी तीनों से ही संक्रमित है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये दुनिया का पहला मामला है जब कोई शख्स तीनों ही बीमारियों से एक साथ संक्रमित हुआ है।

Man tests positive for Covid, monkeypox and HIV at the same time (The Sentinel Assam)