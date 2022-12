उत्तराखंड के सभी स्कूलों में मास्क अनिवार्य, सोशल डिस्टेंसिंग और थर्मल स्क्रीनिंग का भी निर्देश

Corona Mask Mandatory Rule: भारत में कोरोना के मामलों में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नया आदेश जारी करते हुए चीन-जापान सहित छह देशों के यात्रियों के लिए आरपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। इधर स्कूलों में अनिवार्य रूप से मास्क पहनने का आदेश भी जारी कर दिया गया है।

Mandatory Mask, Social Distancing and Thermal Screening rule for all schools of Uttarakhand