शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली SC से राहत, कोर्ट ने ED से पूछे तीखे सवाल

Published: Oct 05, 2023 04:56:59 pm Submitted by: Prashant Tiwari

Manish Sisodia did not get bell: मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी से पूछा कि आखिर सरकारी गवाह के बयान पर भरोसा कैसे करेंगे? क्या एजेंसी ने सरकारी गवाह की मनीष सिसोदिया को घूस पर चर्चा देखी थी?