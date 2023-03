तिहाड़ जेल पहुंची ED की टीम, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रिकॉर्ड करेगी बयान

Submitted by:

Manish Sisodia Questioned by ED: दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली की नई शराब नीति के में कोर्ट ने उन्हें 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है। इससे पहले सिसोदिया से इसी केस में सीबीआई ने 7 दिनों तक पूछताछ की थी। अब सिसोदिया से ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ करेगी। इसके लिए टीम जेल पहुंच चुकी है।





Manish Sisodia Questioned by ED after CBI in Tihar Jail