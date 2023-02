मनीष सिसोदिया को CBI ने फिर भेजा समन, 26 फरवरी को पूछताछ के लिए किया तलब

New Delhi

दिल्ली शराब घोटाला मामले में CBI ने एक बार फिर मनीष सिसोदिया को समन भेजा है, जिसके जरिए केंद्रीय जांच ब्यूरो ने रविवार 26 फरवरी को पूछताछ के लिए तलब किया है।

Manish Sisodia summoned by CBI on February 26 in liquor policy case