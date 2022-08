Rohingya Row: मनीष सिसोदिया का दावा- दिल्ली सरकार से बिना पूछे रोहिंग्याओं को फ्लैट देने की साजिश रच रही थी केंद्र

Rohingya Controversy: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर Rohingya को बसाने की साजिश रचने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम और उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं थी। इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार की लड़ाई और तेज हो गई है।

रोहिंग्याओं को फ्लैट देकर दिल्ली में बसाने के मुद्दे पर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सीसोदिया ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की साजिश का खुलासा हो गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को इस मामले से जुड़ी कोई जानकारी नहीं थी बल्कि उन्हें मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए इस बारे में जानकारी मिली है अब केंद्र बताए किसने इस जुदा प्रस्ताव LG को भेजा था?

Manish Sisodia Target Central government and ask who took the decision to shift Rohingya Muslims to flats