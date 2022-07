Mann Ki Baat : PM मोदी का आज 'मन की बात' का 91वां एपिसोड, इन विषयों पर कर सकते है बात

किन विषयों पर कर सकते हैं बात

माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हाल में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बात कर सकते है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन के सफर और उनके संघर्ष से जुड़े किस्से साझा कर सकते हैं। इसके अलावा देश में तेजी से फैलते मंकीपॉक्स वायरस पर भी बात कर सकते है। साथ ही कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है उम्मीद की जा रही है इसमें हिस्सा लेने गए खिलाड़ियों की हौसलाअफसाई भी कर सकते हैं।





I invite you all to tune-in to this month's #MannKiBaat tomorrow, 31st July at 11 AM.



Also sharing a booklet covering the interesting topics from last month such as India's strides in space, glory on the sports field, Rath Yatra and more. https://t.co/1fJG1vbjnJ