दीपावली से पहले गुरुग्राम में धारा 144 लगाने पर सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर

नई दिल्ली। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों को दीपावली पर पटाखे फोड़ने से रोकने के लिए हाल ही में गुरुग्राम में धारा 144 लगाई है। पर उनके इस फैसले पर लोगों की तरफ से जो प्रतिक्रिय मिल रही हैं, उसकी उम्मीद सीएम खट्टर ने नहीं की होगी। गुरुग्राम में धारा 144 लगाने के इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। साथ ही लोग सीएम खट्टर को भी जमकर ट्रोल कर रहे हैं।

#HinduVirodhiKhattar किया ट्रेंड

सीएम खट्टर के धारा 144 लगाने के फैसले का विरोध करते हुए लोगों ने सोशल मीडिया पर #HinduVirodhiKhattar (हिंदू विरोधी खट्टर) ट्रेंड करते हुए जमकर अपना गुस्सा जाहिर किया और सीएम खट्टर को ट्रोल किया। किसी ने सीएम खट्टर के इस फैसले को हिंदू धर्म का अपमान बताया, तो किसी ने कहा कि खट्टर पहले तो वोट मांगते है, फिर पटाखे बैन करते है। और किसी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हरियाणा के लिए किसी और को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए भी कहा। कई लोगों ने कहा कि जब मुस्लिमों को ईद बिना पाबन्दी के मनाने दी जाती है, तो हिंदुओ को भी उनके त्यौहार बिना पाबन्दी के मनाने देने चाहिए। ट्विटर पर हज़ारों की संख्या में यूज़र्स ने अलग-अलग ट्वीट करके सीएम खट्टर के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया।

While on one hand @mlkhattar government arrests individuals for protesting against illegal namaz on roads and on other,his anti-hindu government imposes S144 in certain districts of Haryana to stop Hindus from celebrating Diwali #HinduVirodhiKhattar @Sahil_k90 @TharkiGenrail

@JPNadda should declare anybody other than @mlkhattar as their CM face of Haryana.

Neither he handled the namaz on road issue in Gurgaon nor he tackled the Mewat issue.

On the top of that he is banning the firecrackers in Haryana on Diwali.#HinduVirodhiKhattar