भारत-चीन सीमा पर हुए कई निर्माण कार्य, जानें बॉर्डर पर क्या - क्या बना रहा BRO

नई दिल्लीPublished: Sep 25, 2023 11:48:58 am

India-China border: BRO महानिदेशक ने चीन सीमा पर विकास कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बीते तीन सालों में भारत-चीन सीमा पर कई सड़कें, पुल, हवाई क्षेत्र और सुरंगें बनाई गई हैं और अभी भी कई प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है।

Many construction works done on india china border