अग्निपथ आंदोलन के चलते हवाई यात्रा हुई महंगी, आसमान छू रहे टिकटों के दाम

सेना में भर्ती की केंद्र सरकार की नई योजना अग्निपथ का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस विरोध की सीधा असर आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल अग्निपथ आंदोलन की वजह से हवाई यात्रा महंगी हो गई है। हवाई टिकटों की कीमतों में तीन गुना बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।

केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर उठा विवाद और प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ छात्रों की नाराजगी तो दूसरी तरफ राजनीतिक दलों की ओर से भी विरोध प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को भी कांग्रेस की ओर से इस योजना का जमकर विरोध किया गया। वहीं इस योजना के चलते हो रहे विरोध प्रदर्शनों का सीधा खामियाता आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ रेलवे की कई ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं तो दूसरी तरफ हवाई किराया भी महंगा होता जा रहा है। खास बात यह है कि अग्निपथ आंदोलन के चलते कई जगहों के लिए हवाई किराए में तीन गुना की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।

