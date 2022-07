आंध्र प्रदेश के विशाखापट्‌टनम में आरके बीच से एक महिला गायब हो गई, जिसके बाद पति को लगा कि उसकी पत्नी समुद्र में डूब गई है। पति ने पत्नी को खोजने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन अब उसे पता चला कि उसकी पत्नी अपने प्रेमिका के साथ भाग गई।

आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें एक कपल अपनी शादी की दूसरी सालगिरह मनाने विशाखापट्टनम के आरके बीच पर गया था। जहां से उसकी पत्नी गायब हो गई, जिसके बाद उसे लगा कि वह समुद्र में डूब गई है। इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पूरे दो दिन तक उसकी खोजबीन चली। इसके लिए नेवी के हेलीकॉप्टर, मरीन पुलिस, गोताखोरों और मछुआरों की भी मदद ली गई, जिसमें लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्चा आया।

