आंध्र प्रदेश के नए अस्पताल में आग लगने से डॉक्टर सहित उनके 2 बच्चों की मौत, पत्नी और दादी सुरक्षित

आंध्र प्रदेश के एक अस्पताल में बड़ा हादसा हुआ है। तिरुपति के पास रेनीगुंटा में नए बने कार्तिक चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में रविवार तड़के भीषण आग लग गई, जिसके चलते एक डॉक्टर सहित उनके दो बच्चों की मौत हो गई।

आंध्र प्रदेश के तिरुपति के रेनीगुंटा में नवनिर्मित कार्तिकेय अस्पताल में रविवार तड़के भीषण आग लगने से एक डॉक्टर सहित उनके दो बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार मृत बच्चों की पहचान सिद्धार्थ रेड्डी (12) और कार्तिका (6) के रूप में हुई है। जबकि मृतक डॉक्टर की पहचान डॉ. रविशंकर रेड्डी के रूप में हुई है। इस बीच, बच्चों की मां डॉ अनंत लक्ष्मी सुरक्षित बताई जा रही हैं। वहीं घटना के दौरान डॉ रविशंकर रेड्डी की मां भी अस्पताल में मौजूद थी, उन्हें भी सुरक्षित बचा लिया गया है।

