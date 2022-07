पृथ्वी की ओर बढ़ रही विशाल सौर ज्वाला, ब्लैकआउट का खतरा, बंद हो जाएंगे GPS, सैटेलाइट!

एनओएए ने जारी किया अलर्ट

राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन (एनओएए) ने इसके के बारे में अलर्ट जारी किया है। यह सोलर फ्लेयर 14 जुलाई को सूर्य की सतह से फूटा था और पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में भी एक भू-चुंबकीय तूफान पृथ्वी से टकराया था जिससे कनाडा के ऊपर चमकीला अरोरा (तेज रोशनी का पुंज) के रूप में नजर आया था। हालांकि भू-चुंबकीय तूफानों से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तभी से आशंका थी कि भविष्य में और अधिक शक्तिशाली तूफान आ सकते हैं।





Direct Hit! A snake-like filament launched as a big #solarstorm while in the Earth-strike zone. NASA predicts impact early July 19. Strong #aurora shows possible with this one, deep into mid-latitudes. Amateur #radio & #GPS users expect signal disruptions on Earth's nightside. pic.twitter.com/7FHgS63xiU