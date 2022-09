चीनी शेल कंपनियों का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, देश छोड़कर भागने की फिराक में था

Raid on Chinese Shell Companies: कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने गुरुवार को देश के कई शहरों में चीनी शेल कंपनियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। इन फर्जी कंपनियों के गठन के पीछे के मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है।

सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) ने भारत में चीनी संपर्कों वाली शेल कंपनियों के गठन के पीछे के मास्टरमाइन्ड को बिहार के गया से गिरफ्तार कर लिया है। यह व्यक्ति चीन के संपर्कों वाली इन कंपनियों के निदेशक मंडल के लिए फर्जी निदेशक उपलब्ध कराता था। यह गिरफ्तारी चीन की शेल कंपनियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत हुई है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में जानकारी दी कि इस मामले में डॉर्टसे नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो जिलियन इंडिया के निदेशक मंडल में शामिल था। इस शख्स ने अपनी पहचान हिमाचल प्रदेश के मंडी के निवासी के रूप में बताई थी।

Mastermind of China-linked shell companies arrested while attempting to flee India