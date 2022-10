'चुनाव आयोग को ही आदर्श आचार संहिता की जरूरत', कपिल सिब्बल ने इलेक्शन कमीशन पर साधा निशाना

कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा है कि हो सकता है कि चुनाव आयोग को ही आदर्श आचार संहिता की जरूरत हो। इसके साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन से सवाल भी किया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने के बाद यू-टर्न लेंगे?

चुनाव आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर कहा है कि खाली चुनावी वादों के दूरगामी प्रभाव होते हैं। इसके प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि खोखले चुनावी वादों दूरगामी प्रभाव होते हैं, जिसका वित्तीय स्थिरता पर भी प्रभाव पड़ता है। इस पर चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों से 19 अक्टूबर तक अपने अपने विचार प्रस्तुत करने को कहा है। इसी को लेकर वरिष्ट वकील व राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग (इलेक्शन कमीशन) पर निशाना साधा है।

Maybe EC itself needs a model code of conduct: Kapil Sibal on poll watchdog’s freebies letter