क्या भारत वापस आएगा कोहिनूर हीरा? केंद्र सरकार ने दिया बड़ा बयान

महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद कोहिनूर को वापस भारत लाने की मांग को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार इस मसले के संतोषजनक समाधान में लगातार जुटी हुई है। ये बेशकीमती हीरा 1849 में महाराजा दलीप सिंह ने महारानी विक्टोरिया को भेट किया था।

दुनिया के सबसे कीमती कोहिनूर हीरे को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा बयान दिया है। सितंबर में ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद दुनिया के सबसे बड़े हीरों में शुमार कोहिनूर को भारत में वापस लाने की मांग लगातार हो रही है। इसकी वापसी की मांग को लेकर शुक्रवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से सवाल किया गया। अररिंदम बागची ने कहा कि भारत सरकार ने कुछ साल पहले संसद में इसका जवाब दिया था। केंद्र सरकार कि ओर से शुक्रवार को संकेत दिए है कि वह कोहिनूर को ब्रिटेन से वापस लाने के रास्ते तलाशता रहेगा।

MEA refers to govt’s statement in Parliament on bringing back Kohinoor from UK