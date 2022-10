बच्चों में फैल रही यह खतरनाक बीमारी, अभी तक 4 की मौत, 40 से अधिक बीमार, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट

Measles Rubella in Child: मिजिल्स रूबेला नामक एक बीमारी इन दिनों बच्चों में काफी तेजी से फैल रही है। इस बीमारी की चपेट में आकर अभी तक चार बच्चों की मौत हो गई है। जबकि 40 से अधिक बच्चे इससे पीड़ित बताए जा रहे हैं।

Measles Rubella in Child: यदि घर के बच्चे किसी बीमारी की चपेट में आ जाएं तो पूरे परिवार की परेशानी बढ़ जाती है। बच्चे बीमारियों के खतरे से अनजान होते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा और सेहत का ध्यान रखना उनके अभिभावकों का काम होता है। अभी बच्चों में एक नई बीमारी काफी तेजी से फैल रही है। इस बीमारी की चपेट में आकर चार बच्चों की मौत भी हो चुकी है। करीब 40 बच्चे इस बीमारी से पीड़ित बताए जा रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है।

Measles Rubella Spreading Rapidly in Jharkhand more than 40 Patients Identified