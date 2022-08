मेघालय के राज्यपाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा - 'PM के दोस्त की वजह से नहीं लागू हो रही MSP'

राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने MSP लागू न होने को लेकर मोदी सरकार पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि MSP इसलिए लागू नहीं की जा रही है क्योंकि इससे पीएम मोदी के दोस्त अडानी को फायदा मिलता है। उन्होंने जांच एजेंसियों को लेकर भी आरोप लगाया कि इनका विपक्ष के नेताओं पर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।

मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए अक्सर असहज स्थिति पैदा करने वाले मेघालय के राज्यपाल ने नूंह जिले के किरा गांव की गौशाला में आयोजित एक कार्यक्रम में किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) की कानूनी गारंटी देने के मुद्दे पर उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने रविवार को हुए इस कार्यक्रम में कहा कि MSP इसलिए लागू नहीं किया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री के एक दोस्त हैं जिनका नाम अडानी है, वह पिछले 5 साल में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं।

Meghalaya Governor Satya Pal Malik targeted PM Modi, says 'MSP not being implemented because of PM’s friend Adani'