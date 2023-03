मंदिर में निकाहः मुस्लिम कपल ने हिंदू मंदिर में इस्लामिक रीति-रिवाज से की शादी, जानिए क्या थी वजह

Submitted by:

Nikah in Temple: एक मुस्लिम कपल ने हिंदू मंदिर में निकाह किया। निकाह के दौरान दूल्हा-दुल्हन के साथ-साथ हिंदू-मुस्लिम दोनों पक्षों के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मामला हिमाचल प्रदेश के शिमला से सामने आया है। जानिए मंदिर में निकाह की वजह क्या थी?





Message of religious harmony: Muslim couple married at Hindu temple premises in Shimla