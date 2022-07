हरियाणा के नूह में खनन माफियाओं ने DSP सुरेंद्र विश्नोई को डंपर से कुचल दिया है, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि छापेमारी कार्रवाई के दौरान जब उन्होंने डंपर को रोकने की कोशिश की तभी खनन माफियाओं ने उन पर डंपर चढ़ा दिया।

हरियाणा के नूह जिले से खनन माफियाओं का दुस्साहस सामने आया है, जहां अवैध खनन मफियाओं ने DSP सुरेंद्र सिंह विश्नोई के ऊपर डंपर चढ़ा दिया है। इसके कारण DSP की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि DSP सुरेंद्र सिंह विश्नोई तावड़ू में तैनात थे। वह अवैध खनन की सुचना मिलने के बाद छाप मारने गए थे। इस कार्रवाई के दौरान जब वह अवैध पत्थर से भरे ट्रक को रोकने की कोशिश की तो डंपर के ड्राइवर ने उनको डंपर से कुचल दिया।

Mining mafia crushed DSP with dumper in Nuh, Haryana died on the spot