अभिव्यक्ति की आजादी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- मंत्री के बयान के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधियों की अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा कि बदले की भावना से मंत्री के बयान के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

Minister's statement can't be attributed vicariously to govt, says Supreme Court