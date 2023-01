आस्था के नाम पर मॉब लिंचिंगः सरस्वती पूजा का चंदा नहीं देने पर युवक की पीट-पीट कर हत्या

Mob Lynching in Bihar: सरस्वती पूजा का चंदा नहीं देने पर एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मामला बिहार के नवादा जिले से सामने आया है। जहां आस्था के नाम मॉब लिंचिंग जैसी घटना को सरेराह अंजाम दिया गया। इधर मामला सामने आने पर पुलिस छानबीन में जुटी है।

Mob Lynching in Bihar: Youth beaten to death for not giving donation for Saraswati Puja