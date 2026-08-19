पिक्चर अभी बाकी है… मोदी कैबिनेट में होने वाली है धर्मेन्द्र प्रधान की वापसी!

मोदी कैबिनेट में बिहार और महाराष्ट्र के भी कुछ चेहरों को जगह मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में शिंदे सेना पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। एकनाथ शिंदे द्वारा उद्धव ठाकरे की पार्टी में सेंध लगाने के चलते संसद में शिंदे सेना का कद बढ़ा है। उसके लोकसभा सांसदों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। ऐसे में शिंदे कैबिनेट में एक और पद चाहते हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने इस विषय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस से बातचीत की है। दिल्ली से सीएम को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि सहयोगी शिवसेना और एनसीपी से जुड़ी फाइलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए, ताकि किसी भी तरह का मनमुटाव न रहे। वहीं, बिहार में लोकजन शक्ति पार्टी (लोजपा) प्रमुख चिराग पासवान की महत्वकांक्षा भी मोदी सरकार की चुनौती बढ़ा रही है। पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से खुश नहीं हैं और कोई दूसरा बड़ा मंत्रालय चाहते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उनकी इच्छा पूरी होती है या नहीं।