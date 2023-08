केंद्र सरकार चुनाव पैनल से CJI को क्यों कर रही बाहर, जानिए बिल में क्या है

नई दिल्लीPublished: Aug 11, 2023 10:50:24 am Submitted by: Paritosh Shahi

Bill Moved to Remove CJI from Panel to Select EC: केंद्र सरकार ने ECI और चुनाव आयुक्तों का चयन करने वाले पैनल से सुप्रीम कोर्ट के CJI को हटाने वाला एक बिल पेश कर दिया है। इसे लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया।

