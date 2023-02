हम अदाणी के हैं कौन कहकर सवालों से नहीं बच सकती सरकार, कांग्रेस ने PM मोदी से पूछा 3 सवाल

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एकबार फिर आज अदाणी और हिंडनबर्ग विवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। इसके साथ ही 3 सवाल पूछते हुए कहा है कि आज से इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी PM से प्रतिदिन तीन प्रश्‍न पूछेगी।

Modi government cannot avoid questions by saying who we belong to Adani, Congress leader Jairam Ramesh asked PM Modi 3 questions