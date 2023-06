जहां पंडित नेहरू ने ली थी अंतिम सांस, उस नेहरू मेमोरियल का केंद्र सरकार ने बदला नाम, जानिए पूरी कहानी

Submitted by:

Nehru Memorial Name Changed: राजधानी दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम मोदी सरकार ने बदल दिया है। अब इसे प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड सोसाइटी के नाम से जाना जाएगा। सरकार के इस फैसले की कांग्रेस ने आलोचना की है।

Nehru Memorial Name Changed: देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहल लाल नेहरू ने जिस भवन में अंतिम सांस ली थी, उसका नाम केंद्र सरकार ने बदल दिया है। राजधानी दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी (Nehru Memorial Museum and Library) को अब प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड सोसाइटी (Prime Minister Memorial Museum and Library) के नाम से जाना जाएगा। यह वही भवन था, जिसमें आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहर लाल नेहरू ने अपने जीवन के 16 साल गुजारे। इस भवन में पंडित नेहरू से जुड़ी कई चीजें थी, पंडित नेहरू के निधन के बाद इस भवन को एक म्यूजियम और लाइब्रेरी के रूप में बदल दिया गया था। साथ ही इस भवन में किताबें, देश की विरासत से जुड़ी कई चीजें, उपहार, भित्तिचित्र समेत कई अन्य चीजें संरक्षित थी। मोदी सरकार द्वारा नेहरू मेमोरियल का नाम बदले जाने के फैसले की कांग्रेस ने आलोचना की है।