Google, Facebook जैसी कंपनियों को भारतीय मीडिया संस्थानों के साथ शेयर करना होगा मुनाफा! कानून बनाने को लेकर काम कर रही मोदी सरकार

Google, Facebook जैसी टेक कंपनियों को जल्द ही भारत में भी मीडिया संस्थानों के साथ मुनाफा को शेयर करना पड़ सकता है। केंद्र की मोदी सरकार इसके लिए कानून बनाने को लेकर काम कर रही है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ऐसा कानून बनाने वाला पहला देश बन चुका है।

दुनिया भर में मीडिया संस्थानों और टेक कपनियों के बीच मुनाफा शेयर करने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। मीडिया संस्थानों का कहना है कि Google, Facebook जैसी बड़ी टेक कंपनियां हमारा कंटेंट यूज करके तगड़ा मुनाफा कमाती हैं, लेकिन हमें इसके बदले कुछ भी पेमेंट नहीं किया जाता है। इस मामले में केंद्र की मोदी सरकार एक्टिव हो गई है, जो इसके लिए कानून बनाने को लेकर काम कर रही है, जिसके बाद Google, Facebook जैसी टेक कंपनियों को जल्द ही भारत में मीडिया संस्थानों के साथ मुनाफा शेयर करना पड़ेगा।

Modi government working on law to protect indian media from big tech like google facebook