दिल्ली में Monkeypox के 2 संदिग्ध मिले, अफ्रीकी मूल के संदिग्ध मरीजों को LNJP अस्पताल में किया भर्ती

राजधानी दिल्ली में एक तरफ कोरोना वायरस से जंगी जारी है तो दूसरी तरफ अब मंकीपॉक्स ने भी चिंता बढ़ा दी है। कोरोना वायरस के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच दिल्ली में मंकीपॉक्स को लेकर आई खबर ने हड़कंप मचा दिया है। दिल्ली में मंकीपॉक्स के लक्षणों वाले दो संदिग्ध मामले सामने आए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक इन दोनों ही संदिग्ध मरीजों को इसके बाद दिल्ली स्थित लोक नायक अस्पताल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये दोनों ही संदिग्ध अफ़्रीकन मूल के नागरिक बताए जा रहे हैं।

Monkeypost Two Suspected Cases Surfaced In Delhi Admitted To LNJP Hospital