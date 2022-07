Monkeypox Alert: दिल्ली में मंकीपॉक्स को लेकर प्रशासन अलर्ट, LNJP में भर्ती होंगे मरीज

कोरोना वायरस से जंग के बीच अब मंकीपॉक्स का खतरा भी मंडराने लगा है। कई देशों में मंकीपॉक्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं भारत में इसके केस सामने आई है। यही वजह है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। केजरीवाल सरकार ने अहम कदम भी उठाए हैं।

Published: July 16, 2022 10:52:11 am

देशभर में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। कई राज्यों में नए मामलों ने सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। लेकिन कोरोना महामारी से जंग के बीच एक और बड़ी बीमारी ने भारत में दस्तक दे दी है। दरअसल देश में मंकीपॉक्स की पहला मामले सामने आ चुका है। यही वजह है कि अब राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड पर हैं, ताकि किसी भी तरह की लापरवाही के चलते इन मामलों में इजाफा ना हो। इसी कड़ी में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी प्रशासन अलर्ट है। आम आदमी पार्टी सरकार ने इसको लेकर कदम उठाना शुरू कर दिए हैं।





Monkeypox Alert In Delhi Government Declares LNJP Hospital As Nodal Centre For Isolation