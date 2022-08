बिना किसी ट्रैवल हिस्ट्री के दिल्ली में Monkeypox पॉजिटिव मिला शख्स, देश के इन दो राज्यों में लगातार मिल रहे मरीज

Monkeypox in India: देश में मंकीपॉक्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इससे केंद्र के साथ-साथ राज्यों के स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ रही है। आज देश में मंकीपॉक्स के दो नए मामलों की पुष्टि हुई। जिससे इसके कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है।

Monkeypox in India: डब्ल्यूएचओ द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किए जा चुके मंकीपॉक्स के बढ़ते मामले अब भारत के लिए चिंता की लकीरें खींच रही है। दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत में निश्चित तौर पर इस बीमारी का फैलाव है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मंकीपॉक्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज यानि की दो अगस्त को देश में पहली बार मंकीपॉक्स के दो नए मामलों की पुष्टि हुई। इससे पहले कुछ दिनों के अंतराल पर नए मरीज मिल रहे थे। लेकिन आज एक ही दिन देश के दो अलग-अलग राज्यों में मंकीपॉक्स के दो नए मरीज मिले।

